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Suriyeli işçi plastik öğütücüsünde öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da bir plastik fabrikasında plastik öğütücüsünü temizlerken içine düşen Suriye uyruklu Halef Alacra (20), başka bir Suriyeli işçinin durumu fark edemeyip makineyi çalıştırması sonucu feci şekilde...

Suriyeli işçi plastik öğütücüsünde öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da bir plastik fabrikasında plastik öğütücüsünü temizlerken içine düşen Suriye uyruklu Halef Alacra (20), başka bir Suriyeli işçinin durumu fark edemeyip makineyi çalıştırması sonucu feci şekilde can verdi. 
Olay, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesindeki Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikadaki plastik öğütücüsünü temizleyen Halef Alacra, bilinmeyen bir nedenle makinenin içine düştü. Arkadaşının öğütücüye düştüğünü fark etmeyen başka bir Suriyeli işçi ise makineyi çalıştırması sonucu Alacra, feci şekilde öldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Alacra'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öğütücüyü çalıştırdığı öne sürülen ve ismi açıklanmayan Suriyeli işçiyi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


 

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