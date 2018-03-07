Suriyeli iki grup birbirine girdi: 1 kişinin ağır yaralandığı kavga güvenlik kamerasında

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çorapçılar Sanayi Sitesi önündeki kavgada bir kişi ağır yaralandı.



Kavga saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Suriyeli olduğu belirtiler iki grup henüz bilinmeyen nedenle birbirlerine girdi. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada 1 kişi bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Suriyeli hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaklaşık 10 kişinin birbirine girdiği görülüyor. Kavga sırasında bıçaklanan kişi yere düşerken kavgayı çevredekiler ayırıyor. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçıyor.