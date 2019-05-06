Suriyeli hamile kumasını bıçaklayarak öldürdü

ADANA, ()- ADANA'da, Songül K. (32), eşi Aydın K.'nin (34) üzerine kuma olarak getirdiği 5 aylık hamile Suriyeli Takrid Dirbaye'yi (18) bıçaklayarak, öldürdü.

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde oturan Songül K., dün akşam eşi Aydın K.'nin, bir süre önce üzerine kuma olarak eve getirdiği 5 aylık hamile Suriyeli Takrid Dirbaye ile tartıştı. Aynı evde kalan 2 kadın arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Songül K., mutfaktan aldığı bıçakla Dirbaye'yi bıçakladı. 5 aylık hamile genç kadın, ağır yaralandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Dirbaye, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

Songül K. ise gözaltına alındı.