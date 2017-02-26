Suriyeli genci 16 yerinden bıçakladılar

KONYA'da kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler, Suriyeli 21 yaşındaki Nureddin El Taha'yı, 16 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı halde bir lokantaya sığınan Taha tedavi altına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi'nde meydana geldi. Nureddin El Taha, cadde üzerinde yürüdüğü sırada yanına iki otomobil yanaştı. Araçlardan inen kimlikleri henüz belirlenemeyen 7-8 kişi, küfür ettikleri El Taha'yı kovalamaya başladı. El Taha, koşarken kepengi yarı açık durumda bulunan bir lokantanın kapısından içeri girmeye çalıştı. Kapıdan gireceği sırada Suriyeli genci yakalayan şüpheliler onu defalarca sırtından ve bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Lokanta çalışanları tarafından içeri alınan El Taha için ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nureddin El Taha, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdale ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. 16 yerinden bıçaklanan El Taha'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.