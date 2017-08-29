Suriyeli genç kız, komşusunu öldürüp kaçtı

Metin Faruk TAMER- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, yalnız yaşayan, ismi henüz belirlenemeyen Suriye uyruklu genç kız, tartıştığı komşusu 46 yaşındaki Hayri Çıldır'ı tabancayla öldürdükten sonra kaçtı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Suriyeli genç kız ile otobüs şoförlüğü yapan komşusu Hayri Çıldır, karşılaştıkları bahçede bilinmeyen nedenle tartıştı. Kimliği henüz belirlenemeyen Suriyeli kız, tartışmada öfkelenip Hayri Çıldır'ı tabancayla vurup kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çıldır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çıldır'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Çıldır'ı öldürüp kaçan kızın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.



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