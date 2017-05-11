Suriyeli genç kanalda boğuldu

ŞANLIURFA, ()– ŞANLIURFA’da serinlemek için DSİ’ye ait sulama kanalına giren Suriye uyruklu 21 yaşındaki Muhammed Emin akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, öğleden sonra merkez ilçe Haliliye’ye bağlı Çamlıdere Mahallesi yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Kanal yakınında tarlada çalışan Suriyeli Muhammed Emin, serinlemek amacıyla suya girdi. Emin’in bir süre sonra çırpınarak gözden kaybolmasının ardından arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarmanın çağırdığı sualtı dalgıç polisleri, Suriyeli genci bulmak için arama çalışması yaptı. Ekipler yaptıkları çalışmayla Suriyeli gencin cansız bedenine 70 metre mesafede ulaştı. Sudan çıkarılan Emin’in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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