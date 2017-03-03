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Suriyeli genç, atık toplama aracına el konulunca ağladı

Ali Ekber ŞEN/MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Belediyesi zabıta ekiplerinin, atık toplama aracına el koyduğu Suriyeli 20 yaşındaki Haydar Hammad gözyaşlarına boğuldu. Aracını vermemek için bir süre direnen genç...

Suriyeli genç, atık toplama aracına el konulunca ağladı

Ali Ekber ŞEN/MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Belediyesi zabıta ekiplerinin, atık toplama aracına el koyduğu Suriyeli 20 yaşındaki Haydar Hammad gözyaşlarına boğuldu. Aracını vermemek için bir süre direnen genç ile zabıta arabasında arbede yaşandı.
Olay, Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi'nde el arabasıyla kağıt ve plastik atık toplayan Suriyeli Haydar Hammad, zabıta ekipleri tarafından engellendi. Suriyeli gencin etrafını çeviren Büyükşehir ve Akdeniz Belediyesi Zabıta görevlileri el arabasını almak istedi. El arabasını vermek istemeyen Suriyeli genç gözyaşları içinde, "Yok abi, yok abi" diyerek direndi. Kısa süreli arbedenin ardından zabıtalar el arabasını alıp kamyonetin kasasına yükledi. Suriyeli Hammad, el konulan çöp toplama arasının arkasından gözyaşı dökerek olay yerinden ayrıldı. Çevredekiler de zabıtalara tepki gösterdi.

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