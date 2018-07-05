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Suriyeli gelininin bileziklerini çaldıran kayınvalideye 5 yıl 5 ay hapis

KAYSERİ'de, Suriye uyruklu gelini Rama Hajiahmad'ın (21) oğlundan ayrılması için işsiz Hakan A.'ya (45) bileziklerini çaldıran Akkız Ü.'ye (63), 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Olay, geçen 30 Mart'ta merkez Melikgazi ilçesi Selimiye...

Suriyeli gelininin bileziklerini çaldıran kayınvalideye 5 yıl 5 ay hapis
KAYSERİ'de, Suriye uyruklu gelini Rama Hajiahmad'ın (21) oğlundan ayrılması için işsiz Hakan A.'ya (45) bileziklerini çaldıran Akkız Ü.'ye (63), 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
Olay, geçen 30 Mart'ta merkez Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Uçhisar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Akkız Ü.; Suriye uyruklu gelini Rama Hajiahmad ile oğlu S.Ü arasında geçimsizlik nedeniyle, gelininin Arapça konuşan bir kişiyle ilişkisi olduğunu düşündü. Gelininden şüphelenen Akkız Ü., oğlundan ayrılmasını sağlamak amacıyla Hakan A. (45) ile plan yaptı. Akkız Ü., gelininin oturduğu evin adresini ve bileziklerinin bulunduğu yeri Hakan A.'ya tarif etti. Akkız Ü.'nün verdiği bilgiler sonrası Rama Hajiahmad'ın evine giden Hakan A., dolabın içinden 3 burma bileziği alıp kaçtı. Gelinin şikayeti sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, kadının kayınvalidesi Akkız Ü. ile Hakan A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan Akkız Ü. ile Hakan A. ve avukatları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklardan Akkız Ü. ve Hakan A.'yı, 'yağma' suçundan 5'er yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırarak, tahliye etti.

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