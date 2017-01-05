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Suriyeli dolandırıcı, 81 yaşındaki kadını dolandırdı

İZMİR'de, kendisini polis olarak tanıtıp kandırdığı 81 yaşındaki B.A.'yı, iki seferde toplam 260 bin TL dolandıran, yazlık evini sattıran 22 yaşındaki Suriyeli İ.E.H., polisle işbirliği yapan mağdur kadının yeniden para vereceğini...

Suriyeli dolandırıcı, 81 yaşındaki kadını dolandırdı
İZMİR'de, kendisini polis olarak tanıtıp kandırdığı 81 yaşındaki B.A.'yı, iki seferde toplam 260 bin TL dolandıran, yazlık evini sattıran 22 yaşındaki Suriyeli İ.E.H., polisle işbirliği yapan mağdur kadının yeniden para vereceğini söylemesi üzerine, geldiği evde yakalandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan B.A.'yı arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp kayıp kimliğiyle açılan hesabının terör örgütü mensuplarınca kullanıldığını söyledi. Bu yalana inanan yaşlı kadına paralarını güvence altına alacaklarını söyleyen İ.E.H., ilk olarak evdeki 110 bin TL'yi aldı. Aynı dolandırıcı bu kez kadının Dikili'deki yazlık evini 150 bin TL'ye sattırıp, bunu da elinden aldı.
Yaşadılarını kızına anlatınca dolandırıldığını anlayan B.A., polisten yardım istedi. Dolandırıcıyı yakalatmak için polisle işbirliği yapan B.A., aynı kişiyi arayıp 160 bin TL daha parası olduğunu, onu da verebileceğini söyledi. Parayı almak için yaşlı kadının evine gelip, içerisinde para olduğu süsü verilen poşeti alan İ.E.H. yakalandı. Gözaltına alınan İ.E.H.'nin Suriye uyruklu olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevkedilen İ.E.H., tutuklandı.

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