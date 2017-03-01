Suriyeli DEAŞ sanığına beraat

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da cep telefonunda DEAŞ'ın katliam videoları tespit edilen Suriyeli 21 yaşındaki Abdurrahman Mohammed Ali, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yargılandığı mahkemede beraat etti.

Kumluca ilçesinde geçen yıl terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Abdurrahman Mohammed Ali, gözaltına alındı. Şüphelinin cep telefonunda, DEAŞ'ın Suriye'de gerçekleştirdiği katliamların video görüntülerinun olduğu tespit edildi. Tutuklanan Abdurrahman Mohammed Ali, yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Hakkında terör örgütü üyeliğinden 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Abdurrahman Mohammed Ali, suçlamaları kabul etmedi.

2013 yılında ailesiyle birlikte Suriye'deki savaştan kaçıp Kumluca'ya yerleştıklerini anlatan Ali, “İnsanların DEAŞ'ın vahşetine nasıl maruz kaldığını gösterebilmek için bu görüntüleri cep telefonuma kaydetmiştim" dedi. Yolda bir taş gördüğünde kaza olmaması için alan biri olduğunu ileri süren Ali, Türkiye'de bulunduğu süre içinde hiçbir suça karışmadığını, kimseye de zarar vermediğini söyledi.

Abdurrahman Mohammed Ali, yargılama sonunda beraat etti. Mahkemeden sevinçle çıkan Abdurrahman Mohammed Ali, kendisi gibi Türkiye'ye sığınan bir Suriyeli kızla nişanlandığını, yakında evleneceğini söyledi. Türkiye'de kendisini güvende hissettiğini ve korkmadığını belirten Ali, "Suriye'de olsaydım korkardım. Türkiye'ye güveniyorum" dedi.

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