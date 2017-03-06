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Suriyeli çocuğun 3 yıl hapis cezası, İstinaf'ta bozuldu

Salih ÜÇTEPE / ADANA, () - ADANA'da 20 yaşındaki Sinan Çelik'i tüfekle ateş ederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Suriyeli 13 yaşındaki H.A. hakkındaki karar, İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Ülkesindeki...

Suriyeli çocuğun 3 yıl hapis cezası, İstinaf'ta bozuldu

Salih ÜÇTEPE / ADANA, () - ADANA'da 20 yaşındaki Sinan Çelik'i tüfekle ateş ederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Suriyeli 13 yaşındaki H.A. hakkındaki karar, İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu.
Ülkesindeki iç savaştan kaçan H.A. ve ailesi Adana merkez Seyhan İlçesi'ndeki bir çiftlikte çalışmaya başladı. 14 Şubat 2016'da aynı çiftlikte çalışan Sinan Çelik mutfaktan çıktığı sırada, diğer odada bulunan H.A.'nın elinde bulunan tüfeğin ateş alması sonucu karnına isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi. Tutuklanan H.A. hakkında, yaşının küçük olması nedeniyle 11 yıl hapis cezası istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava vaçıldı. H.A., savunmasında olay kazayla olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, H.A.'ya taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verip tahliye etti.
ÇELİŞKİLER GİDERİLMEDİ
Temyiz isteği üzerine dosyayı görüşen İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. H.A.'nın soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki ifadeleri arasında çelişki bulunduğunu belirten mahkeme, Adana Polis Kriminal raporunda ölümün yakın atış sonucu olduğu, otopsi raporunda ise ölümün bitişik atışla olduğu yönündeki raporlar arasında çelişki olduğuna dikkat çekti ve çelişkilerin giderilmemesi nedeniyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Suriyeli H.A., tekrar yargılanacak.


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