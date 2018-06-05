Suriyeli çocuğu 43 yerinden bıçaklayan sanık, soğukkanlılıkla cinayeti anlattı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, geçen yıl su satan Suriyeli 5 yaşındaki Muhammet Derviş'i 43 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Alican Kart (20) ilk kez hakim karşısına çıktı. Olay sırasında alkol ve uyuşturucunun etkisinde olduğunu öne süren Kart, mahkemedeki ifadesinde suçunu itiraf edip, soğukkanlı bir şekilde cinayeti anlattı

.Suriye'deki iç savaştan kaçarak 4 yıl önce Erdemli ilçesinde turizm merkezi Kızkalesi'ne gelen ailenin en küçük çocuğu Muhammed Derviş, 18 Eylül 2017'de akşam evine dönmedi. Bunun üzerine annesi Ranya Derviş ve diğer yakınları çocuğun bulunması için çevrede arama yaptı. Ancak gece geç saatlere kadar sonuç alınamadı. Sabah Kızkalesi sahil kesimindeki duşakabinde küçük çocuğun cesedi bulundu. Yapılan otopside 43 yerinden bıçaklandığı belirlenen Muhammet Derviş'in cenazesi Mersin'de toprağa verildi.

200 KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü'nün oluşturduğu ekip, yaklaşık 200 işyerinin güvenlik kamerası görüntüleriyle Mobese kayıtlarını inceledi. Olayın yaşandığı gün saat 20.59'da, küçük Muhammed'in bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği belirlendi. Derviş'in, elindeki su şişeleri ile çevresine gülücükler dağıtarak dolaştığı görüldü. Çocuğun en son yanında görülen ve elini tutarak yürüdüğü belirlenen Alican Kart, katil zanlısı olarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Kart, tutuklandı.

CİNAYETİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI

Hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, çocuğu beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak şekilde öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Alican Kart, Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Derviş'in ailesi ve avukatları, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları katıldı. Savunmasında soğukkanlılığıyla dikkat çeken sanık Alican Kart, küçük Muhammed'i 43 yerinden bıçakladığını söyledi. Kart, "2 arkadaşımla birlikte alkol alıp, ardından bara gittik. Barda kötü oldum. Arkadaşım beni otele bıraktı. Kendi isteğimle uyuşturucu aldım. Daha sonra otelden çıktım ve sonra kendimi kaybetmişim. Muhammed'e para verip su almıştım. Sonra yeniden 3 kere yanıma geldi, küfür etti. Kaçmaya çalışınca elinden tutup bıçaklamak için kabine götürdüm. Bıçağın kabzasıyla ağzına vurdum. Bağırmaya başlayınca elimle ağzını kapatıp bıçakladım. 10 dakika içeride kaldım. Bekleyerek bıçakladım. O esnada alkol ve uyuşturucunun etkisiyle ne yaptığımı hatırlamıyorum. Arkadaşım Özgürcan beni uyuşturucuya alıştırdı ve o gece de içkime uyuşturucu atmış. Olaydan sonra kendime gelmek için denize girdim. Otelde uyuşturucu kullandığım için hiç bir şey hatırlamıyorum" dedi.

'GAZETEDEKİ CİNAYET HABERİNİ ARKADAŞINA GÖSTERMİŞ'

Tanık olarak dinlenen Özgürcan T. ise, "Alican 'barda kafam iyi oldu' dedi. Otele bıraktım onu. Aradan 45 dakika geçtikten sonra yeniden bara geldi, üzeri sırılsıklamdı. Uyuyamadığını, duş alıp denize girdiğini söyledi. İçkisine uyuşturucu koymadım. Olaydan sonraki gün ben berberdeyken Alican gazete alıp geldi. Gazetedeki haberi gösterip, 'Bak Kızkalesi'nde çocuğu öldürmüşler' dedi. Bana gazeteyi de kendisi gösterdi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.



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