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Suriyeli cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı

ADIYAMAN'da, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Suriye uyruklu Tarık El Musa'nın öldürülmesi olayına ilişkin 3 kişi tutuklandı. Olay, geçen salı günü Mara Mahallesi'nde meydana geldi. İç savaştan kaçarak Adıyaman'a yerleşen...

Suriyeli cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı
ADIYAMAN'da, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Suriye uyruklu Tarık El Musa'nın öldürülmesi olayına ilişkin 3 kişi tutuklandı.
Olay, geçen salı günü Mara Mahallesi'nde meydana geldi. İç savaştan kaçarak Adıyaman'a yerleşen Suriyeli Ahmet Sayat (28), işlettiği bakkalın önünden geçen Tarık El Musa'dan (25), 85 TL alacağını istedi. İki Suriyeli arasında çıkan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı.  Buradan ayrılan El Musa, bir süre sonra yakınları ile birlikte tekrar Sayat'ın yanına geldi. Yeniden başlayan tartışma sırasında Sayat, bıçakla Tarık El Musa ile yanında bulunan Ala Mıstavi ve Velid Berho'yu yaraladı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Tarık El Musa, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Ahmet Sayat ile Ömer F. ve Nizar O. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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