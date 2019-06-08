Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Suriyeli bebeğin üzerine kızgın yağ döküldü

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde üzerine dökülen kızgın yağ nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Suriyeli Şem Abdullah (2) adlı kız bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Gölhisar'da ailesiyle yaşayan Suriyeli Şem Abdullah'ın üzerine...

Suriyeli bebeğin üzerine kızgın yağ döküldü
BURDUR'un Gölhisar ilçesinde üzerine dökülen kızgın yağ nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Suriyeli Şem Abdullah (2) adlı kız bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
Gölhisar'da ailesiyle yaşayan Suriyeli Şem Abdullah'ın üzerine dün akşam saatlerinde annesi yemek yaparken kızgın yağ döküldü. Bebeğin vücudunda ve yüzünde ileri derece yanıklar oluştu. İhbar üzerine gelen ambulansla önce Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen minik kız daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada müdahale edilen Şem Abdullah, Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile yapılan görüşme sonucunda gelen ambulans uçakla İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328