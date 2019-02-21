Suriyeli aşiret ve kabile reislerinden Fırat'ın doğusuna operasyon çağrısı

Hasan KIRMIZITAŞ-Mustafa KANLI/AZEZ (Suriye), () - SURİYELİ aşiret ve kabile reisleri, bir süre önce kurdukları meclisin 35 kişiden oluşan başkanlık heyeti için seçim yaptı. Aşiret ve kabile reisleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için çağrı yapıp, topraklarının terör örgütlerinden temizlenmesini istedi.

Suriye nüfusunun yüzde 65'ini oluşturan aşiret ve kabilelerinin 400 temsilcisi, 2 ay önce Azez kentinde toplanarak, meclis oluşturdu. Meclisin 2 aydır yürüttüğü çalışmaların ardından bugün düzenlenen toplantıda 'Suriye Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi'nin başkanlık heyeti seçimi yapıldı. Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırmak ve toprakların asıl sahiplerince yönetilmesini sağlamak için siyasi ve askeri güç oluşturma hedefiyle oluşturulan meclisin başkanlığına, toplantı sonunda, Abu Necib Rami el Dos getirildi. Azez kentinin Succu bölgesinde düzenlenen ve Abu Necib Rami el Dos'un başkanlığını yaptığı 35 kişiden oluşan heyet, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Meclisin kuruluş ve amaçlarının anlatıldığı açık alanda yapılan toplantı, aniden bastıran yağmur nedeniyle kapalı alanda sürdürüldü.

'ÜLKEMİZİN DEMOGRAFİK DEĞİŞİMİNE KARŞIYIZ'

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ve yerel polislerin önlem aldığı toplantıya, yerel kıyafetleriyle katılan aşiret ve kabile reisleri adına konuşan Suriye Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkanı el Dos, meclis oluşumu için aşiret ile kabilelerden desteğin sürekli arttığını söyledi. Suriye'yi baskıcı yönetimden eşitliğin, adaletin ve özgürlüklerin ülkesine çevirmeyi meclis olarak kendilerine ilke edindiklerini kaydeden el Dos, "Suriye devriminin temel taşlarına bağlı olarak zalim rejimin düşürülmesi amacıyla Suriye halkına söz veriyoruz. Aynı zamanda bütün terörist unsurlar, mezhepsel milisler ve Suriye halkına düşman yabancı güçlerin Suriye'den çıkarılmasını istiyoruz. Ayrıca ülkemizin ve şehirlerimizin demografik değişimine kesinlikle karşıyız" dedi.

'TÜRK ORDUSUNUN ÖRGÜTLERE KARŞI MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ'

Fırat'ın doğusundaki aşiret ve kabile mensuplarını meclis çatısı altına girmeye davet eden el Dos, "Zira bu terör örgütleri Suriye'nin birtakım topraklarını bölmek ve Suriye'nin parçalanmasını hedefleyen dış mihrakların şüpheli projelerine dahil etmek istemektedirler. Bu münasebetle meclis olarak özgür ordu, Türk hükümeti ve Türk ordusuna Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda yaptığımız çağrıyı yeniliyoruz. Aynı şekilde Türk ordusunun bölücü örgütlere karşı verdiği mücadeleyi destekliyoruz" diye konuştu.

'Suriye Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi'nde Arap, Türkmen, Süryani, Dürzi, Alevi ve İsmaili temsilcilerinin yer aldığını dile getiren Abu Necib Rami el Dos, meclisin siyasi hayata katılmasının ve Suriyelilerin elde edeceği siyasi kazanımlara dahil olmasının gerekliliğini vurguladı.



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