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Suriyeli anne tutuklandı; 'Kızımı eşim öldürdü, birlikte gömdük'

ŞANLIURFA'da, kızı Betül El Hassan'ı (2) öldürüp, hafriyat alanına gömdüğü iddia edilen Fatıma El Hassan, Suriye'de olduğunu söylediği eşinin uyguladığı şiddet sonucu kızının öldüğünü, cenazeyi de birlikte gömdüklerini...

Suriyeli anne tutuklandı; 'Kızımı eşim öldürdü, birlikte gömdük'
ŞANLIURFA'da, kızı Betül El Hassan'ı (2) öldürüp, hafriyat alanına gömdüğü iddia edilen Fatıma El Hassan, Suriye'de olduğunu söylediği eşinin uyguladığı şiddet sonucu kızının öldüğünü, cenazeyi de birlikte gömdüklerini söyledi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Polis ekipleri ihbar üzerine Yenice Mahallesi'ndeki hafriyat alanı yakınlarında, molozların arasında toprakta küçük kız cesedi buldu. Yaklaşık 20 gün önce elbisesi ile gömüldüğü saptanan küçük kızın cesedi, incelemelerin ardından topraktan çıkarıldı. Hayvanlar tarafından vücuduna zarar verilen ve başı gövdesinden ayrılmış olan ceset, inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cesedin Betül El Hassan'a ait olduğunu belirlendi. Polis, küçük kızı toprağa gömdüğü öne sürülen annesi Fatıma El Hassan'ı gözaltına aldı.
İddiaya göre, babası iki eşli olan küçük kızın 20 gündür evde olmadığı ve üvey annesinin şahit olduğu bir telefon konuşmasında, Fatıma El Hassan'ın kızını gömdüğünü söylemesi üzerine polise şikayette bulunduğu öğrenildi.
'EŞİM ÖLDÜRDÜ, BİRLİKTE GÖMDÜK'
Betül El Hassan'ın otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan anne Fatıma El Hassan ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli sorgusunda, Suriye'de olduğunu söylediği eşinin uyguladığı şiddet sonucu kızının öldüğünü, Betül'ü eşiyle birlikte molozların arasına gömdüklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatıma El Hassan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'cinayet' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
ÜVEY ANNEYE DEVLET KORUMASI
İhbarı yapan ve adı açıklanmayan üvey anne ise devlet koruması altına alındı. Suriye'de olduğu ileri sürülen baba İsmail El Hassan'ın yakalanması için ise çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

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