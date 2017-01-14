Suriyeli anne, 3 çocuğunu yanmaktan son anda kurtardı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan 3 kardeş son anda kurtarıldı.

Suriye'deki iç çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye sığınan Abdo ile Ayşe Dillo çifti, merkez Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'nde kiraladıkları tek katlı evde yaşamaya başladı. Ayşe Dillo, inşaat işçiliği yapan eşi Abdo Dillo'yu işe gönderdikten sonra, sobayı yakıp, ekmek almak için markete gitti. İddiaya göre, evde kardeşleri 3 yaşındaki Hamdo ve 7 aylık Fatma ile tek kalan 4 yaşındaki Ahmet Dillo, yanan soba ile oynarken, odanın ortasındaki kilimin üzerine kıvılcım sıçradı. Ateş kısa sürede eşyaları tutuşturdu. Evine dönerken dumanları fark eden anne Ayşe Dillo, alevlere rağmen eve girdi. Genç kadın, kısa sürede 3 çocuğunu da dışarı çıkarttı. Bu sırada ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Ayşe Dillo'nun yanmaktan son anda kurtardığı 3 çocuğu ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangından etkilenen Ahmet ile Hamdo Dillo ayakta tedavi edilirken, vücudunda yanıklar oluşan 7 aylık Fatma Dillo tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI