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Suriyeli ailenin kaldığı dairede yangın

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da Suriyeli ailenin kaldığı dairede çıkan yangında maddi zarar meydana geldi. Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi Tercüman Baba Sokak'ta iki katlı bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Evde oturan...

Suriyeli ailenin kaldığı dairede yangın

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da Suriyeli ailenin kaldığı dairede çıkan yangında maddi zarar meydana geldi.
Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi Tercüman Baba Sokak'ta iki katlı bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Evde oturan 5 kişilik Suriyeli aile, komşularının yardımıyla evden çıktı. Kısa sürede daireyi saran alevler, çatıya da sıçradı.
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sokakta hatalı park eden araçlar nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Ekipler, yoğun müdahale sonucu alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.
Maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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