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Suriyeli ailenin en küçük çocuğu da denizde boğuldu

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, dün serinlemek için girdiği denizde boğulan Suriyeli Abdulhadi Rıdvan El Ali (9) toprağa verildi. Ailenin daha önce Suriye'de, bir çocuğunu trafik kazasında, bir çocuğunu ise yine denizde boğulma sonucu kaybettiği...

Suriyeli ailenin en küçük çocuğu da denizde boğuldu
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, dün serinlemek için girdiği denizde boğulan Suriyeli Abdulhadi Rıdvan El Ali (9) toprağa verildi. Ailenin daha önce Suriye'de, bir çocuğunu trafik kazasında, bir çocuğunu ise yine denizde boğulma sonucu kaybettiği öğrenildi.
Körfez ilçesindeki 95 Evler sahilinde, dün serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Şamil El Hüseyin El Ali (13), Abdülhadi Rıdvan El Ali ve Ömer El Ali (15) kardeşler ile ismi bilinmeyen çocuğun suda çırpındığını görenler, suya atladı. O sırada sahilde olan ve suya atlayanlardan Erol Değer, Şamil El Hüseyin El Ali ve Ömer El Ali ile ismi öğrenilemeyen diğer çocuğu çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkardı. Abdülhadi Rıdvan El Ali ise bu sırada gözden kayboldu. Olay yerine gelen itfaiye ve deniz polisine bağlı dalgıçlar, Abdulhadi Rıdvan El Ali'nin cansız bedenini yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından kıyıdan 100 metre açıkta buldu. 'Denize girmek yasaktır' tabelasının asılı olduğu sahilde küçük çocuğun cansız bedeni çıkarılırken, ailesi sinir krizleri geçirdi.
Kaldırıldığı Körfez Asri Mezarlığı'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen küçük çocuğun cenazesi, Körfez Yeşil Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hayatını kaybeden Abdülhadi Rıdvan El Ali'nin, Vefa El Vagga ve Rıdvan El Ali'nin 8 çocuğunun en küçüğü olduğu öğrenildi. Ailenin daha önce Suriye'de bir çocuğunu trafik kazasında, bir çocuğunu ise yine denizde boğulma sonucu kaybettiği öğrenildi.

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