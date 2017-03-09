Suriyeli aile sobadan zehirlendi, faciayı baba önledi

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli 29 yaşındaki Muhammed Kari, eşi 28 yaşındaki Nesrin Kari ile 4 çocuğu sobadan sızan karobonmonaksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan aileyi babanın son andaki dikkati kurtardı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi 7502 Sokak'ta meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve İzmir'de oturan Kari ailesinin fertleri dün gece sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı. Bir süre sonra sobadan sızan korbonmonoksit gazını fark eden Muhammed Kari eşi Nesrin Kari ve çocukları 9 yaşındaki Abdurrahman Kari, 8 yaşındaki Ömer Kari,7 yaşındaki Ali Kari, 5 yaşındaki Mustafa Kari'yi uyandırarak dışarı çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kari ailesi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Suriyeli ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Soruşturma başlatıldı.

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