Suriye’deki yeni hamleler İstinye Üniversitesi’nde konuşuldu

Elif VARAN, Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, () – İstinye Üniversitesi, 'Suriye’de Yeni Hamleler' seminerine ev sahipliği yaptı.

Seminerde, Mümbiç’in durumu, Amerikan askerleri çekildikten sonra Türkiye’nin İran ile beraber PKK’ya başlattığı antiterör harekatının bölgeyi nasıl etkileyeceği, İdlip ve Afrin bölgesindeki çatışmasızlık ve Suriye’nin normalleşmesindeki anayasal süreç ele alındı.

Suriye’deki son gelişmelerin değerlendirildiği seminere, Güvenlik Politikaları Uzmanı ve yazar Mete Yarar,Emekli Tuğgeneral veİstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politik Araştırmaları Merkezi Müdürü (EPAM) Doç. Dr. Fahri Erenel, yazar ArdanZentürkve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Mesut Hakkı Caşın katıldı.

“KARŞIMIZDA PARÇALANMIŞ BİR SURİYE VAR”

“Suriye’deki yeni hamleler tek bir yeni noktayı gösteriyor, o daparçalanmanın kesinleştiği” diyen yazar ArdanZentürk,“İsrail’in ABD ile birlikte yürütmekte olduğu çalışmayla İran, Irak ve Rusya hattında gelişmekte olan yeni fikirler birbirleriyle tam olarak uyuşmuyor. Eğer bütün Suriye rejiminin kontrolü altında bırakılırsa bu aynı zamanda Irak’tan sonra İran’ı bir başka Arap ülkesinde fiilen kontrolünün sağlanması anlamına gelecek ki bu İsrail tarafından kabul edilecek bir şey değil. Bu çerçevede, hamleler karşılıklı bir bilek güreşi gibi gözükebilir. Ama tıpkı Ukrayna’da olduğu gibi,ABD ve Rusya parçalanmış devletlerde kendi kontrol bölgelerinin varlığı konusunda çok hassas ve kararlı bir politika izliyor. Yani karşımızda Irak’tan sonra parçalanmış ve parçalanmasında tedavi edilmeyen bir Suriye olacak” ifadelerini kullandı.

“ABD’NİN HEDEFİ FIRAT’IN DOĞUSU”

ABD’nin, Orta Doğu projesi için, uzun bir süredir öldüğünü ve artıkdevam etmeyeceğini söylediğini hatırlatan Emekli Tuğgeneral veİstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi (EPAM) Müdürü Doç. Dr. Fahri Erenel, “Özellikle ABD’nin bu bölgede PKK ve PYD’li teröristlere verdiği silahla bir mevzi elde ettiğini ve Amerika’nın baştan beri hedefinin Fırat’ın doğusu olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin yapması gereken, S-400 F-35’i bir kenara bırakıp,olası Kürdistan’ın ikinci parçası tam anlamıyla ortaya konulmadan buraya müdahale ederek, bölgenin sözde Kürdistan’ın bir parçası olmaktan kurtarmaktır. Amerika, büyük Orta Doğu Projesi’nde adım adım ilerliyor” diye konuştu.

“BÖLGEDE İSTENİLEN POZİSYON YOK”

İdlip’deki çatışmasızlık alanında neler yapıldığından bahseden Güvenlik Politikaları Uzmanı ve yazar Mete Yarar,“Türkiye’nin bu konuda 3-4 tane çekincesi vardı bunlardan bir tanesi bu insanların Türkiye’ye gelmesiyle ilgili olan problem. HTŞ gibi bir örgütün bölgeden gönderilmesi ve sonraki başlayacak süreç içerisinde bölgedeki grupların anayasal sürecin içinde yer alması.İdlip, bunun önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Bölgede istenen sonuca ulaşılamadı, Türkiye ve Rusya ortak devriye atarak bunu ortadan kaldırmaya çalıştı ama hala bölgede istenilen bir pozisyon yok. Özellikle Suriye’nin anayasal sürecine götürecek olan aşamanın önündeki engel hala kaldırılmış değil. Yakın dönemde de bunun ortadan kaldırılabileceği ile ilgili bir kuvvetle işarette yok” ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEKTİR”

İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Mesut Hakkı Caşın, “Bundan sonraki aşamada bütün dünyaya şu mesajı vermek istiyorum; Türkiye asla ve asla sınırlarının dibinde bir terör koridoruna izin vermeyecektir, bunu diplomatik olarak tamamlamıştır sıra artık askeri çözümdedir. Seçimlerden sonra herhalde Türk ordusu harekete geçecektir” dedi.