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Suriye'ye askeri sevkiyat
GÜVENLİK 22.01.2020, 15:08
TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden gelen askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Konvoydaki birliklerin Suriye’de konuşlandırılacağı öğrenildi.
Farklı illerinden yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, öğleden sonra Kilis’e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen, araçlarda komandoların da bulunduğu konvoy, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye geçiş yaptı. Konvoydaki birliklerin Suriye'deki üslerde konuşlandırılacağı belirtildi.
Farklı illerinden yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, öğleden sonra Kilis’e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen, araçlarda komandoların da bulunduğu konvoy, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye geçiş yaptı. Konvoydaki birliklerin Suriye'deki üslerde konuşlandırılacağı belirtildi.
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