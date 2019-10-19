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Suriye'ye özel harekat polisi takviyesi
TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden gelen özel harekât polisleri zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı. Yurdun çeşitli illerinden gelen özel harekât polisleri kullandıkları zırhlı araçlarla Kilis’e ulaştı....
GÜVENLİK 19.10.2019, 13:22
TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden gelen özel harekât polisleri zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı.
Yurdun çeşitli illerinden gelen özel harekât polisleri kullandıkları zırhlı araçlarla Kilis’e ulaştı. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı. Polislerin, Suriye'de belirlenen bölgelerde görev alacağı öğrenildi.
Yurdun çeşitli illerinden gelen özel harekât polisleri kullandıkları zırhlı araçlarla Kilis’e ulaştı. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı. Polislerin, Suriye'de belirlenen bölgelerde görev alacağı öğrenildi.
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