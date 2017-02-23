Suriye'ye geçmeye çalışırken yakalanan gazeteci tutuklandı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinden yasa dışı yollarla Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Rasulayn kentine geçmeye çalışırken yakalanan Özgür Gelecek Gazetesi Yazı işleri Müdürü Aslı Ceren Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Özgür Gelecek Gazetesi Yazı işleri Müdürü Aslı Ceren Aslan, geçen 9 Şubat günü Ceylanpınar’dan yasa dışı yollarla terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Rasulayn'a geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan Aslan, sorgulamasının ardından sevk edildiği mahkemece, 'Silahlı terör örgütü üyesi olma ve sınır ihlali' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.
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