Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'e gönderilen askeri araçların, Suriye tarafına geçişi, bugün de devam etti.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerinden yola çıkan askeri araç ve personellerin yer aldığı konvoy, bu sabah Kilis'e ulaştı. Obüs ve tankların da bulunduğu konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Askeri araçların, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgesindeki üslere konuşlandırılacağı bildirildi.



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