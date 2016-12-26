Suriye tartışması cinayeti'nin faili tutuklandı

Uğur AYAZSIN-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () BEYKOZ'da bir villada 'Suriyeli tartışması'nda çıkan kavgada aile şoförleri Nihat Bulca'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Burhanettin Tarkan Yürür, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beykoz'da bir villada 20 yıllık aile şoförleri Nihat Bulca'yı (50) aralarında çıkan Suriye tartışmasının küfürlü kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklayan Burhanettin Tarkan Yürür'ün, polise verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği, ölümle sonuçlanan kavganın ayrıntılarını anlattığı öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen Yürür, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.
Yürür, adliye çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
(FOTOĞRAF)