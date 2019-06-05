Suriye sınırında orman yangını

Yangın, akşam saatlerinde Kızılçat köyü yakınlarında çıktı. Sınırdan duman yükseldiğini görenler, durumu Yayladağı Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. Büyük bölümü Suriye kısmında çıkan orman yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını çıktı. Daha çok sınırın Suriye kısmında kalan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
05 Haziran 2019 Çarşamba 22:30
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