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Suriye sınırında helikopter hareketliliği (2)
SINIRIN İKİ TARAFINDA DA DEVRİYE UÇUŞU YAPILDI Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 helikopter, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan Türk ve ABD’li askerler ile havalandıktan sonra Suriye sınır hattında yaklaşık 1 saat devriye uçuşu...
GÜVENLİK 29.08.2019, 14:14
SINIRIN İKİ TARAFINDA DA DEVRİYE UÇUŞU YAPILDI
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 helikopter, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan Türk ve ABD’li askerler ile havalandıktan sonra Suriye sınır hattında yaklaşık 1 saat devriye uçuşu yaptı. TSK’ya ait helikopterlerin sınırın Türkiye tarafında devriye uçuşu yaptığı sırada, ABD’ye ait 2 helikopter ile sınırın Suriye tarafında aynı görevi yaptığı görüldü. Sınırın iki tarafında bir saat süren devriye uçuşunun ardından TSK’ya ait helikopterler Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’na geri dönerken, ABD’nin helikopterlerinin ise Ayn El Arap bölgesine gittiği görüldü.
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