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Suriye sınırında çok sayıda patlayıcı ele geçti

AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınırında 2 çuval içerisinde 16 kilo TNT ve çok sayıda patlayıcı malzemesi ele geçirildi. Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı madde geçirileceği bilgisi üzerine...

Suriye sınırında çok sayıda patlayıcı ele geçti

AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınırında 2 çuval içerisinde 16 kilo TNT ve çok sayıda patlayıcı malzemesi ele geçirildi.
Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı madde geçirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sınırda bulunan Akçakale İlçesi'nde çalışma yaptı. Ekipler yapılan çalışmada sınır hattında 2 çuval içerisinde 16 kilo toz TNT, 300 metre infilakli patlayici fitil, 36 elektrikli kapsulü, 6 basma tipi patlayici anahtar intihar yeleği butonu, 5 el bombası ve fünye ele geçirildi. Operasyonların devam ettiği ilçede gözaltı sayısı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

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