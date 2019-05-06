Suriye sınırına zırhlı ve sinyal kesici araç sevkiyatı

Mücahit YOLCU- Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Kilis'in Suriye sınırına zırhlı ve sinyal kesici araçların sevkiyatı yapıldı.
Farklı kentlerde konuşlu birliklerden Suriye sınırına sevk edilen askeri araçlarla Kilis'e ulaşıldı. Aralarında sinyal kesici araçların da bulunduğu zırhlı araçlar, güvenlik önlemleri alınarak, Öncüpınar Sınır Kapısı'na yönlendirildi. Askeri araçların, olası operasyonda kullanılacağı belirtildi.
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Mücahit YOLCU- Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Kilis'in Suriye sınırına zırhlı ve sinyal kesici araçların sevkiyatı yapıldı.