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Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattına tank sevkiyatı sürüyor. Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank ve obüs yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan...
GÜVENLİK 10.10.2019, 15:52
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattına tank sevkiyatı sürüyor.
Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank ve obüs yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek, Suriye sınır hattına gitti.
Askeri araçlar ve tankların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank ve obüs yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek, Suriye sınır hattına gitti.
Askeri araçlar ve tankların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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