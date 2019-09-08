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Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () -ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.

GÜVENLİK 07.09.2019, 23:59 08.09.2019, 09:32

-ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.


Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy gece saatlerinde Akçakale'ye ulaştı. Konvoydaki araçların sınır karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi.

Öte yandan Batı illerinden gelen askeri araçların ise Tugay Komutanlığı'na gelişleri devam ediyor.

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