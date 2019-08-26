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Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı

ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan zırhlı araç ve mühimmat taşıyan askeri konvoy akşam saatlerinde Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Şanlıurfa'dan hareket eden, zırhlı araç ve mühimmat yüklü...

GÜVENLİK 25.08.2019, 23:13
Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı
ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan zırhlı araç ve mühimmat taşıyan askeri konvoy akşam saatlerinde Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
Şanlıurfa'dan hareket eden, zırhlı araç ve mühimmat yüklü olduğu belirlenen 3 TIR'lık askeri konvoy Akçakale'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoy ABD ile oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi'ni bulunduğu 3'ümcü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı. 

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