Suriye sınırına askeri sevkiyat

Geniş güvenlik önlemleri altında geçiş yapan konvoydaki mühimmat, zırhlı araçlar ve komandoların Reyhanlı ilçesindeki sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere yola çıkan mühimmat yüklü askeri araç, zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ve komandolar, konvoy halinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Geniş...
26 Nisan 2019 Cuma 21:02
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