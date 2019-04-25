Suriye sınırına askeri sevkiyat

Geniş güvenlik önlemleri altında geçiş yapan konvoydaki mühimmat, ZPT ve komandoların Reyhanlı ilçesindeki sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi.
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere yola çıkan mühimmat yüklü askeri araçlar, zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ve komandolar, konvoy halinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Geniş...
25 Nisan 2019 Perşembe 08:21
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