Suriye sınırına askeri sevkiyat

Geniş güvenlik önlemleri altında geçiş yapan konvoydaki mühimmat, ZPT ve komandoların Reyhanlı ilçesindeki sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere Türkiye’nin çeşitli birliklerinden yola çıkan mühimmat yüklü askeri araçlar, zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar konvoy halinde Hatay'ın...
17 Nisan 2019 Çarşamba 20:39
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