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Suriye sınırına askeri sevkiyat
ŞANLIURFA’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan hareket eden 10 TIR üzerindeki zırhlı araçlar Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sevk edildi. Gece saatlerinde Şanlıurfa’dan yola çıkan üzeri brandalar ile örtülü zırhlı...
GÜVENLİK 05.10.2019, 22:45
ŞANLIURFA’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan hareket eden 10 TIR üzerindeki zırhlı araçlar Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sevk edildi.
Gece saatlerinde Şanlıurfa’dan yola çıkan üzeri brandalar ile örtülü zırhlı araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında Akçakale’ye geldi. İlçe girişinde bulunan 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı’na giriş yapan zırhlı araçların, Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.
Gece saatlerinde Şanlıurfa’dan yola çıkan üzeri brandalar ile örtülü zırhlı araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında Akçakale’ye geldi. İlçe girişinde bulunan 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı’na giriş yapan zırhlı araçların, Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.
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