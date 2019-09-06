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Suriye sınırına askeri sevkiyat
ŞANLIURFA'daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan gece saatlerinde Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Gece saatlerinde polis eskortu eşliğinde Tugay Komutanlığı'ndan çıkan zırhlı araçlar, Suriye sınırındaki...
GÜVENLİK 05.09.2019, 21:36
ŞANLIURFA'daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan gece saatlerinde Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Gece saatlerinde polis eskortu eşliğinde Tugay Komutanlığı'ndan çıkan zırhlı araçlar, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine doğru hareket etti. Kent merkezinden geçen zırhlı araçlar, güzergah üzerinde önlem alan polislerin nezaretinde Akçakale yönüne ilerledi. Güvenli Bölge kurulması ile gündeme gelen Fırat’ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye kentlerine komşu sınır ilçelerine sevk edilen zırhlı araçların buradaki karakol ve üslerde konuşlandırılacağı belirtildi.
Gece saatlerinde polis eskortu eşliğinde Tugay Komutanlığı'ndan çıkan zırhlı araçlar, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine doğru hareket etti. Kent merkezinden geçen zırhlı araçlar, güzergah üzerinde önlem alan polislerin nezaretinde Akçakale yönüne ilerledi. Güvenli Bölge kurulması ile gündeme gelen Fırat’ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye kentlerine komşu sınır ilçelerine sevk edilen zırhlı araçların buradaki karakol ve üslerde konuşlandırılacağı belirtildi.
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