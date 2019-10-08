Flaş HaberSuriye'ye askeri sevkiyat sürüyor
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Suriye sınırına askeri sevkiyat
TÜRKİYE'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri harekatı öncesi Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri sevkiyatı yapıldı. Farklı birliklerden yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine...
GÜVENLİK 08.10.2019, 22:25
TÜRKİYE'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri harekatı öncesi Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri sevkiyatı yapıldı.
Farklı birliklerden yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine güvenlik önlemleri altında ulaştı. Yaklaşık 20 araçlık konvoyda çok sayıda tank ve hava savunma bataryası yer aldı. Bölgeye gelen askerler halk tarafından alkışlarla karşıladı. Askeri konvoy sınır birliklerine giriş yaptı.
Farklı birliklerden yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine güvenlik önlemleri altında ulaştı. Yaklaşık 20 araçlık konvoyda çok sayıda tank ve hava savunma bataryası yer aldı. Bölgeye gelen askerler halk tarafından alkışlarla karşıladı. Askeri konvoy sınır birliklerine giriş yaptı.
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