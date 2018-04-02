Suriye'nin batısından Menbiç yönüne askeri sevkiyat

TÜRKİYE-Suriye sınırında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinden, dün gece ABD ordusu tarafından Menbiç'e doğru yapıldığı belirtilen askeri sevkiyat devam etti. Yaklaşık bir kilometre uzunluğunda konvoy oluşturan TIR'ların üzerinde yakıt tankerleri, askeri araçlar ve beton bariyerlerinin bulunduğu görüldü.

Nusaybin ilçesinden çıplak gözle görünen sevkiyat dün akşam saat 21.00 sıralarında başladı. ABD ordusunun yaptığı belirtilen sevkiyatta yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki bir konvoy, Kamışlı'dan çıkarak Suriye'nin batısı ve Menbiç'e doğru hareket etti. Konvoyda bulunan TIR'ların üzerinde ise askeri araçların, yakıt tankerlerinin ve bazı beton bariyerlerin bulunduğu görüldü. Konvoyda ambulanslar da yer alırken, söz konusu sevkiyatın son dönemde ABD ile Türkiye arasında PKK/YPG terör örgütü varlığı nedeniyle sorun haline gelen Menbiç'e doğru gittiği öğrenildi. Konvoyun geçişi yaklaşık bir saat sürdü.



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