Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçen şüpheli tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, Suriye'den kaçak yollarla yurda girdiği saptanan şüphelinin tutuklandığı belirtilerek, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; ilimiz Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Suriye’den Türkiye’ye girdiği tespit edilen hakkında gözaltı yakalama kararı bulunan 1 şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, Suriye'den kaçak yollarla yurda girdiği saptanan şüphelinin tutuklandığı belirtilerek, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; ilimiz Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Suriye’den Türkiye’ye girdiği tespit edilen hakkında gözaltı yakalama kararı bulunan 1 şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.