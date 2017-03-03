Suriye'den Türkiye'ye geçen PKK'lı terörist yakalandı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), () - SURİYE'den yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ne geçen terör örgütü PKK üyesi T.Y., sınırda görev yapan askerler tarafından yakalandı.

Suriye'nin Resulayn İlçesi'nden yasa dışı yollarla sınır hattından Cırcıp Deresi'ne geçen bir kişiyi fark eden askerler, 'Dur' ihtarında bulundu. Yapılan incelemede T.Y. isimli şüphelinin terör örgütü PKK terör örgütüüyesi olduğu saptanınca gözaltına alındı. Jandarmalar tarafından gözaltına alınan ve Resulayn'da bomba eğitimi aldığı belirtilen T.Y., polise teslim edildi.