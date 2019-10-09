Suriye'den atılan 9 roket, Nusaybin'e düştü

SURİYE'nin Kamışlı kentinden teröristlerin attığı 9 roket, sınır hattındaki Mardin'in Nusaybin ilçesindeki farklı yerlere isabet etti. Kaymakamlık, belediye hoparlöründen vatandaşların sınır hattında uzak durmaları ve zemin katlara sığınmaları yönünde sık sık uyarılarda bulundu.



Suriye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla Barış Planı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte sınır hattında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesine peş peşe Kamışlı kentinde bulunan YPG'li teröristler tarafından roketler atılmaya başlandı. Atılan 9 roketten çoğu boş arazilere, biri Yıldırım İlkokulu'na, biri Yeşilkent Mahallesi'nde bulanan Doğan Sitesi'ndeki 5'inci katta bulunan daire ve bir karakola isabet etti. Roketlerin patlamasıyla can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, güvenlik güçleri vatandaşları sınır hattından uzaklaştırıp, inceleme yaptı.

VATANDAŞLARA 'SINIRDAN UZAK DURUN' UYARISI



Suriye'den peş peşe atılan roketlerin, Nusaybin'e düşmesinin ardından Kaymakamlık tarafından belediye hoparlörleri aracılığıyla vatandaşlara uyarılar yapıldı. Belediye hoparlörlerinde, 'Vatandaşlarımızın can güvenliği nedeniyle sınır hattından uzak durmaları ve evlerin zemin katlarında beklemeleri önemle duyurulur' anonsları yapıldı. Bu anonslarla birlikte özellikle sınır hattında yaşayan çoğu vatandaş yanlarına aldıkları bazı kıyafetlerle evlerinden ayrılıp, yakınlarının yanına gitti. Vatandaşlar, can güvenlikleri olmadığı için evlerini terk ettiklerini ve yakınlarının yanında kalacaklarını söyledi.

