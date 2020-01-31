Son Dakika
Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı kadın tutuklandı
GÜVENLİK 31.01.2020, 16:02
1
ALMANYA’dan yasa dışı yollarla Suriye’ye gidip, terör örgütü DEAŞ’a katılan Hatice K. (27) Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), tarafından Suriye’de yakalanarak nüfusa kayıtlı olduğu Aksaray’a getirildi. Hatice K., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Aksaray nüfusuna kayıtlı Hatice K., 2014 yılında Almanya’dan yasa dışı yollarla Suriye’ye giderek, terör örgütü DEAŞ’a katıldı. Örgütün çeşitli kademelerinde görev alan Hatice K., MİT tarafından Suriye’de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Aksaray’a getirilerek, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen Hatice K.'nin alınan ifadesinde DEAŞ terör örgütü hakkında önemli bilgiler verdiği öğrenildi. Hatice K., sevk edildiği Aksaray Adliyesi’nde, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aksaray nüfusuna kayıtlı Hatice K., 2014 yılında Almanya’dan yasa dışı yollarla Suriye’ye giderek, terör örgütü DEAŞ’a katıldı. Örgütün çeşitli kademelerinde görev alan Hatice K., MİT tarafından Suriye’de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Aksaray’a getirilerek, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen Hatice K.'nin alınan ifadesinde DEAŞ terör örgütü hakkında önemli bilgiler verdiği öğrenildi. Hatice K., sevk edildiği Aksaray Adliyesi’nde, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 31 Ocak 2020
|İmsak
|06:41
|Güneş
|08:09
|Öğle
|13:23
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|24
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016