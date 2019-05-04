Suriye'de teröristlerle çatışma; 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı yaralı

SURİYE’nin Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 yüzbaşı şehit olurken, 1 binbaşı ise ağır yaralandı.Halep kentine bağlı Azez ilçesi kırsalında PKK/YPG’li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan yüzbaşı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu, binbaşının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.Teröristlerle sıcak temas sağlanan bölge, sınırdaki topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde teröristlerde çıkan silahlı çatışmada yaralanan binbaşı, Kilis Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.Öte yandan çatışmanın yaşandığı Zeytin Dalı Harekatı alanında kalan Tel Rıfat kasabasında teröristlerin bulunduğu bölgelerin TSK birlikleri tarafından ateş altına alınmasına devam ediliyor.