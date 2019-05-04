Suriye'de teröristlerle çatışma; 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı yaralı (5)

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Şehit Piyade Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in acı haberi, Ankara Çankaya'da oturan eşine verildi. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri görevlilerden şehit haberini alan eşi, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu binaya, Türk bayrakları asıldı. Cenaze evinin önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. Şehidin yakınları ve komşuları, başsağlığı ziyaretinde bulundu. Şehit Piyade Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in, yarın öğlene Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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