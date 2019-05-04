Suriye'de teröristlerle çatışma; 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı yaralı (4)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir için Bakanlığın Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşımız 4 Mayıs 2019 tarihinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
FOTOĞRAFLI
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI