Suriye'de teröristlerle çatışma; 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı yaralı (3)

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı Harekât bölgesinde, 4 Mayıs 2019 tarihinde, PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları atışlar sonucunda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."