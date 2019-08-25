Suriye'de teröristlerin kazdığı hendekler, ABD askeri gözetiminde kapatılıyor
Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Heseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD’li teröristler tarafından kazılan tüneller ve hendekler, ABD askerleri öncülüğünde...
Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Heseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD’li teröristler tarafından kazılan tüneller ve hendekler, ABD askerleri öncülüğünde yıkılarak, kapatılıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı operasyon öncesinde, Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Rasulayn ilçesinde teröristlerce hendek ve tüneller kazılmıştı. İlçe kırsalındaki Mabruka köyünde açılan hendek ve tünellerin ABD askeri gözetiminde kapatılmaya başlandığı öğrenildi. Teröristlerin yerlerini gösterdiği tüneller iş makineleri yardımı ile tahrip edilerek içi kumla dolduruluyor.
ABD askerleri ise yapılan çalışmayı inceleyerek, hendek ve tünellerin yeniden kullanılmaması için iş makinelerini yönlendiriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:25
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Sivasspor
|1
|3
|4. Malatyaspor
|1
|3
|5. Denizlispor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Ankaragücü
|2
|2
|10. Trabzonspor
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Kasımpaşa
|2
|1
|14. Gençlerbirliği
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|2
|6
|2. Adana Demirspor
|2
|4
|3. Keçiörengücü
|2
|4
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Menemen Belediyespor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Balıkesirspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|1
|1
|11. Erzurum BB
|2
|1
|12. Boluspor
|2
|1
|13. Adanaspor
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Altınordu
|2
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Arsenal
|3
|6
|3. Leicester City
|3
|5
|4. Man City
|2
|4
|5. M. United
|3
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Brighton
|3
|4
|8. Bournemouth
|2
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Everton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. West Ham
|3
|4
|14. Burnley
|2
|3
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Norwich City
|3
|3
|17. Southampton
|3
|3
|18. Wolverhampton
|2
|2
|19. Newcastle
|2
|0
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|4
|3. Real Valladolid
|2
|4
|4. Athletic Bilbao
|2
|4
|5. Osasuna
|2
|4
|6. Mallorca
|1
|3
|7. Atlético Madrid
|1
|3
|8. Deportivo Alaves
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Celta de Vigo
|2
|3
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|2
|1
|15. Getafe
|2
|1
|16. Valencia
|2
|1
|17. Real Betis
|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
|19. Leganés
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016