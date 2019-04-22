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Suriye'de patlama: 3 polis yaralı

KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı, Azez ilçesinde emniyet müdürlüğü yakınlarında patlama meydana geldi. İlk belirlemerele göre burada görevli 3 özel harekat polisi yaralandı.

Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı, Azez ilçesinde emniyet müdürlüğü yakınlarında patlama meydana geldi. İlk belirlemerele göre burada görevli 3 özel harekat polisi yaralandı.

Akşam saatlerinde Suriye'nin Halep kentine bağlı, Azez ilçesinde polis merkezi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, emniyet müdürlüğünde geçici görevde bulunan 3 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alındı. Patlama sonrasında ilçe merkezinde ve sınır hattının her iki tarafında güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılarak patlamanın sebebin bulunması için çalışma başlatıldı. 
Kilis Valisi Recep Sotürk ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses hastaneye gelerek yaralı polislerin durumu hakkında bilgi aldı. 

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